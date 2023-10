Von 1991 und 1998 spielte Suzanne Somers an der Seite von Patrick Duffy in der Sitcom „Eine starke Familie“ mit.

Mehr als zwei Jahrzehnte hatte Suzanne Somers gegen die tückische Krankheit gekämpft, am Ende war der Krebs stärker: „Suzanne Somers ist in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober friedlich zu Hause gestorben. Sie kämpfte seit über 23 Jahren mit einer aggressiven Form von Brustkrebs“, ließ ihre Familie über ihren Sprecher R. Couri Hay mitteilen. „Suzanne war mit ihrem liebevollen Ehemann Alan Hamel, ihrem Sohn Bruce und ihrer engsten Familie zusammen“, heißt es in dem Statement, das Page Six vorliegt.

Erst im Juli hatte die Schauspielerin in einem Instagram-Post mitgeteilt, dass der Krebs zurück sei. Doch trotz niederschmetternder Nachricht zeigte sie sich kämpferisch: „Das ist ein vertrautes Schlachtfeld für mich und ich bin sehr zäh!“, schrieb sie damals an ihre Fans.

In dieser Woche wird es ein privates Familienbegräbnis geben, im kommenden Monat dann soll eine Gedenkfeier stattfinden. Eine traurige Wendung für ihre Familie, die eigentlich geplant hatte, ihren 77. Geburtstag zu feiern. „Stattdessen werden sie ihr außergewöhnliches Leben feiern und ihren Millionen Fans danken, die sie sehr geliebt haben.“

