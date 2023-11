Doch „wir haben uns immer geschworen, wenn sowas mal passiert, wir spielen mindestens einen Song“, erinnert sich Frontsänger Kim Frank in der Doku. Die Band fängt also an zu spielen, aber die Hasswelle flacht nicht ab. „Ich hab versucht, so gut wie möglich auszuweichen“, erzählt der Sänger. Doch plötzlich zeigen die Ordner auf seinen Hals und der Manager stürmt auf die Bühne und bricht das Konzert ab. „Ich hab mir an den Hals gefasst und jetzt erst das Blut gesehen“, sagt der Musiker. Eine Glasflasche hat ihn am Kopf getroffen, Kim Frank muss genäht werden.

Hinter der Bühne nehmen die Teenager den Angriff zuerst mit Humor. „Ja, Rock ’n’ Roll, mein Gott“, sagt Kim Frank noch am Telefon zu seiner Mutter. Doch vor der Bühne hat die Polizei die Situation nicht unter Kontrolle. Die Hooligans gehen auch auf die Fans der Echt-Band los.