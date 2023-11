Kim Frank ist in einer Sozialbausiedlung in Flensburg (Schleswig-Holstein) mit seiner alleinerziehenden Mama und einem Bruder aufgewachsen. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, die Mutter muss in dieser Zeit viel arbeiten. In der Grundschule entwickelt Kim Frank dann Aggressionsprobleme. „Wenn jemand unfair war, habe ich zugeschlagen“, erzählt der Sänger in der Doku.

Einmal habe er seine Klassenlehrerin mit seinem Turnbeutel verprügelt, weil sie die versprochene Sportstunde nicht eingehalten hätte. Dass er und seine Bandkollegen im Teenager-Alter die Schule für eine Musikkarriere abbrechen dürfen, ist für Kim Frank damals „das Größte“, erzählt er in der Doku.

Lese-Tipp: Frau verwandelt Haus in 2000er-Paradies