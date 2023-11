Erst klaut er Kondome, dann rammt er einem Drogerie-Mitarbeiter ungeschützt das Knie in den Unterleib!

Ein 16-Jähriger hat in einer Drogerie am Dortmunder Hauptbahnhof Kondome, Gleitgel und einen Vibrationsring gestohlen. Als der Ladendetektiv ihn darauf anspricht, will der Teenie fliehen und sich mit einem Tritt aus dem Griff des Mannes befreien. Seine Rechnung geht allerings überhaupt nicht auf.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!