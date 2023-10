Disneyland statt Parlament - Sonderzug mit EU-Abgeordneten biegt falsch ab

Na da soll jemand nochmal was über die Deutsche Bahn sagen…

Ein Sonderzug sollte am Montag hunderte EU-Abgeordnete von Brüssel ins Parlament nach Straßburg bringen. An einer Stelle ist die Bahn aber falsch abgebogen und so landeten Abgeordnete und Beamte des EU-Parlaments in Disneyland, statt im Plenarsaal.