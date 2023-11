Dieser beinharten Challenge stellt sich Joey Kelly für den guten Zweck

TV-Sportskanone Joey Kelly (50) wird sich im Rahmen des RTL-Spendenmarathons einer einzigartigen Aufgabe stellen. Bei der "24h-American Football-Challenge" muss sich der Musiker, wie der Name schon andeutet, 24 Stunden lang einem Football-Parcours über rund 200 Metern stellen. An verschiedenen Stationen gilt es für Kelly und die weiteren Teilnehmer, ihre besten Tom-Brady-Skills unter Beweis zu stellen.

Neben Geld für den guten Zweck könnte so auch ein Rekord aufgestellt werden: Schaffen es Kelly, der im Team seines Sohnes Luke antritt, sowie die 17 weiteren Mannschaften, im Zeitrahmen zusammen auf über 3.500 zurückgelegte Kilometer zu kommen, so ist der Titel "weiteste Staffel-Laufstrecke beim Football-Parcours" der ihre.

Für Joey Kelly, der sich unter anderem schon als Promi-Turmspringer und 1er-Wok-Weltmeister bewies, keine leichte Aufgabe: "Ganz ehrlich, bis vor ein paar Wochen hatte ich noch nie einen Football in der Hand. Daher wird das keine einfache Challenge für mich", wird der 50-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. RTL-Charity-Gesamtleiter Wolfram Kons ist derweil von Kellys Fähigkeiten überzeugt und ernennt ihn kurzerhand zum "Quaterback der Herzen".

Der Startschuss der Challenge fällt zum gleichen Zeitpunkt wie der Spendenmarathon selbst - am Donnerstag (16. November) um 18 Uhr. Neben Kelly stellen sich unter anderem auch Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte, Laura Maria Rypa, in den Dienst des guten Zwecks. Die beiden besuchten im Rahmen des Events die Frühchenstation an der Universitätsklinik zu Köln. Am 17. November 2023 wollen der Sänger und seine Partnerin dann im RTL-Studio für finanzielle Unterstützung werben.

Im vergangenen Jahr, als Joey Kelly übrigens mit der "24h Climbing Challenge" schon einen Weltrekord aufstellen konnte, sammelten die Promis eine Rekordsumme ein: über 41 Millionen Euro kamen 2022 zusammen.

spot on news