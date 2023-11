Bei ihrem Besuch in der Uniklinik lernen sie Jana und Marvin kennen, deren Tochter Maria 16 Wochen zu früh auf die Welt kam. In ihrer Zeit in der Klinik hat die angebotene Musiktherapie den Eltern und der Kleinen sehr geholfen. „Die Musiktherapie war für mich wie eine kleine Insel, eine Auszeit. Durch die sanften Klänge bin ich sehr auf mein Kind fokussiert, entspanne und kann so der Kleinen auch Ruhe geben. Ich spüre, dass das bei uns beiden den Stress mindert“, berichtet Jana den Paten Pietro und Laura, die bei einer Therapiestunde dabei sind.

Pietro Lombardi ist begeistert: „Das ist toll. Mich haben die Klänge auch total entspannt. Ich bin überzeugt, dass das die schönste Entspannung für Mutter und Kind ist, die es in so einer schweren Lebensphase geben kann.“

Damit das Therapieangebot für Frühchen und ihre Eltern an der Uniklinik in Köln erhalten bleibt, werden Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa beim RTL-Spendenmarathon am 17. November 2023 live im Studio von ihren Eindrücken bei der Musiktherapie berichten und die Zuschauer:innen bitten, ihr Herzensprojekt zu unterstützen: „Wir wissen, wie schwer es ist, Eltern eines Frühchen zu sein. Bitte helfen Sie und spenden Sie!“

