Der Winter kommt! Kommende Woche wird's windig bis stürmisch

Sturmtief „Fred“, das international den Namen „Domingos“ trägt, hat seinen Höhepunkt überschritten. Im Südwesten Europas mit Spitzenböen jenseits der 150 km/h. Die heftigsten Böen vermeldete hierbei der Hochschwarzwald mit über Tempo 140 - also ebenfalls volle Orkanstärke.

Zu Beginn der neuen Woche liegt „Fred“ dann über Nordeuropa und damit strömt weiterhin feuchte und eher kühle Luft zu uns. Eine Gemengelage, in der der Winter jetzt nennenswertere Gehversuche startet. In den Alpen mit zum Teil kräftigen Schneefällen - insbesondere in den höheren Lagen oberhalb von rund 1.500 Metern. Außerdem sorgt der Sturm für Verfrachtungen des frisch gefallenen Schnees, was wiederum die Lawinengefahr deutlich zugespitzt hat. In den Hochlagen ist sie in den betroffenen Regionen gebietsweise erheblich, teilweise sogar schon groß. Das bedeutet Stufe 3 bis 4 von 5.



