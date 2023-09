Dass Denise Merten öffentlich Zuspruch von ihrem Ex bekommt – und sei es auch nur ein Like zu einem Instagram-Post – wäre vor einiger Zeit nicht denkbar gewesen. Jahrelang führte sie mit Pascal Kappés einen erbitterten Rosenkrieg, bei dem es um ihren gemeinsamen Sohn Ben (4) ging. Doch nun scheinen die beiden ihre Differenzen hinter sich gelassen zu haben. „Wir sind richtig krass zusammengewachsen“, verriet die 33-Jährige noch im Juni im Interview mit RTL.

Lese-Tipp: Denise Merten hat genug vom Zoff mit Anne Wünsche

Ihr aktueller Partner, Influencer und Sänger Henning Merten (33), dem sie im Juli 2021 das Jawort gab, ist mit seiner ehemaligen Partnerin diesbezüglich noch nicht am Ziel angekommen. Henning war einst mit Ex-„Berlin – Tag und Nacht“-Star Anne Wünsche liiert, mit der er zwei Kinder hat. Zuletzt warf sie ihm öffentlich vor, sich zu wenig um die gemeinsame Tochter Juna (7) zu kümmern. Doch auch wenn bei den beiden noch kein Ende des Patchwork-Dramas in Sicht ist, so scheint zumindest Denise gerade an ihrem Happy Place zu sein, wie das aktuelle Foto aus 2023 zeigt. (amö)