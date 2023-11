Deutschlands nördlichstes RTL-Studio befindet sich in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel. Mitten in der Innenstadt, direkt an der Kieler Förde. Schiffe in fast greifbarer Entfernung sehen die Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag, auch wenn U-Boote manchmal aus dem Nichts auftauchen, bringt das niemanden aus der Fassung – Business as usual.

Lese-Tipp: Delfin Delle verliebt sich in knall-orangenes Boot

Als am Freitagvormittag (24. November) aber ein Delfin immer wieder auftaucht und zwischen den German Naval Yards Kranen und dem Sellspeicher seine Bahnen zieht, sind alle begeistert.

Ist es Fiete? Selfie oder Delfie? Oder doch Delle? In der schleswig-holsteinischen Ostsee wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Delfine an unterschiedlichen Orten gesichtet. Vielleicht ist dieser hier aber ein ganz neuer – Die Redaktion Kiel hat ihn heute Kielian getauft.