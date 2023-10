Erst Jahre später vertraute sich Nico, einer Bekannten an. Sie half ihm, seiner Mutter und seinem Bruder von den Übergriffen zu erzählen und den Stiefvater anzuzeigen. „Es war so ein erlösender Moment“, erzählt Nico. Er sei heute noch froh, dass er mit eigenen Augen sehen konnte, wie sein Peiniger in Handschellen dasaß. Für den Missbrauch an Nico wurde der Mann 2014 zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Und obwohl es nicht das erste Mal ist, dass der Mann wegen Missbrauchsdelikten oder Kinderpornografie auffällt, kommt er nach Absitzen der Strafe wieder auf freien Fuß.

Für mindestens zwei Kinder hat das dramatische Folgen. Der heute 58-Jährige aus Datteln missbrauchte danach offenbar eine Achtjährige in ihrem Kinderbett und einen sieben Jahre alten Jungen soll er mehrmals mit in den Wald genommen haben, um sich dort an ihm zu vergehen. Die Staatsanwaltschaft forderte dafür eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Der Mann soll nie wieder auf freien Fuß kommen – auch wenn die Entscheidung für viele Kinder zur spät kommt.

