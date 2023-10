Hat die 42-Jährige Mutter und Ehefrau ihr Kind und ihren Ehemann getötet? Der Verdacht steht im Raum, so die Polizei Südhessen. Am frühen Mittwochmorgen war die Polizei über die Rettungsstelle zur Wohnung der Familie in Darmstadt-Arheiligen gerufen worden.



In der Gartenhütte auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses fanden die Beamten die verdächtige Frau. Sie wies Verletzungen auf – ebenso wie ein weiteres Kind des Paares, einen neunjähriger Junge.

Er und seine Mutter kamen ins Krankenhaus. Akute Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Gegen die 42-Jährige werde nun ermittelt, bestätigte eine Sprecherin auf RTL-Nachfrage. (pm/gmö)