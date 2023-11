Vor wenigen Wochen zeigte eine erschlankte Daniela Katzenberger, dass sie wieder in ihr altes Kleid passt. Aktuell dürfte das Kleidungsstück wohl nicht mehr ganz so gut sitzen. „Und da isse wieder, die rote Tante“, schreibt die Frau von Lucas Cordalis (56) zu einem Video, welches sie mit einem aufgeblähten Bauch zeigt. Am Ende fügt sie noch den Hashtag „Team Periodenwampe“ hinzu. Dieses Phänomen dürfte wohl vielen Frauen bekannt sein.

