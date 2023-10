Gut gelaunt, cool und um einen witzigen Spruch nicht verlegen – so kennen wir Daniela Katzenberger (37)! Selbst auf fiese Netz-Kommentare reagiert die Kultblondine oft mit einer ordentlichen Portion Humor. Doch Hassnachrichten gehen natürlich auch an ihr nicht spurlos vorbei. Welche fiese Spitze sie in den vergangenen Jahren besonders geprägt hat, hat uns die Katze im Video verraten.