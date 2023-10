Und auch in puncto Ernährung hat der TV-Star einiges umgestellt. Früher habe sie vier bis fünf Latte Macchiato am Tag getrunken, das seien rund 800 Kalorien. Jetzt trinke sie nur noch zwei Cappuccino am Tag. „Morgens habe ich gegessen wie eine Löwin, mittags wie eine Katze und abends wie ein Kätzchen. [...] Wir wissen alle, wie es geht. Weniger Schrott essen, nicht so viel Schokolade. Ich habe es so gemacht, dass ich viel ersetzt habe. Toast durch Vollkornbrot. Nudeln durch Linsennudeln.“

Sie versuche nicht, dünn zu werden, sagt Daniela abschließend. „Mir war es wichtig, dass ich mich wieder wohlfühle und das alles wieder ein bisschen fester ist.“