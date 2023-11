„Für mich auch ziemlich krass, dass sie das mit den Schlaftabletten erzählt hat“, so Daniela. „Das haben wir intern in der Familie beschlossen, dass wir das nicht nach außen tragen, weil das alles schon schlimm genug ist und für mich krass war, als sie das Peter gesagt hat, dass sie eine Überdosis Schlaftabletten genommen hat und er nur da sitzt und sagt: Nee, sorry, dafür kann ich nichts, das ist dein Problem. Das hat mich menschlich so abgef*ckt und abgetörnt. Warum?“

Zudem stelle sie sich die Frage: Wenn wirklich nichts an den Fremdgeh-Gerüchten mit Yvonne Woelke (42) dran sei, warum tue man dann nichts, um die Sache klarzustellen, sondern „die Welle zu reiten“?

Am Ende findet Daniela jedoch noch versöhnliche Worte. „Ich mag den Peter immer noch, das ist kein schlechter Mensch“, sagt sie. „Der ist lieb und hat ein gutes Herz, aber das ist kein Entertainer.“ Ganz im Gegensatz zu ihrer Mama Iris: „Wenn meine Mutter da nicht drin wäre, das wäre ja stinkend langweilig!“

