„Herzlichen Glückwunsch“, schrieb „Let's Dance“-Tänzerin Isabel Edvardsson (41), die aktuell ihr drittes Kind erwartet. Die ehemalige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Fata Hasanovic (28) sendete aus ihrer Wahlheimat Dubai die Worte: „Ohhhhh, freue mich so für euch.“ Liz Kaeber (31), die 2015 in der RTL-Sendung „Der Bachelor“ gewann, schrieb: „So wunderschön, du sahst traumhaft aus. Alles Glück der Welt für euch.“ Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) gehörte zu den zahlreichen prominenten Gratulantinnen, die in kürzester Zeit auf die Bekanntgabe der Hochzeits-Nachricht reagierten. Ebenso wie die ehemalige Bachelorette Nadine Klein (38), Influencerin Julia Römmelt (29) und die ehemalige Bachelor-Kandidatin Vanessa Prinz.