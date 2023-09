Im Interview mit RTL erinnert sich Christian Wunderlich an den holprigen Start seiner Karriere zurück: „Tatsächlich habe ich mich bei ‚Verbotene Liebe' siebenmal beworben.“ Sein Eifer zahlte sich aus. Mit 15 Jahren ergatterte er in der Kultserie die Rolle des Frank Levinsky. Ein Spagat zwischen Schauspielkarriere und Schule – gar nicht mal so einfach: „Ich hatte jahrelang immer Abiturientinnen (...) vor Ort, die saßen dann immer in der Cafeteria.“ Dort wurde fleißig der verpasste Lernstoff nachgeholt.

Trotz aller Diskrepanzen wollte der Nachwuchsschauspieler sogar noch höher hinaus. 1999 wagte er einen Schritt in die Musikindustrie und brachte sein erstes Album raus. Vor allem in Asien war sein Erfolg damit riesig.

Heute lässt es der einstige Teenie-Star ruhiger angehen. Der Musik und Schauspielerei hat er den Rücken zugekehrt, um sich fortan seinem wahren Traum zu widmen, wie er oben im Video erzählt.