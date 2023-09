Als Henry-Bijan bei seiner Recherche im Internet auf einen Artikel über medizinische Möglichkeiten stößt wird er hellhörig. Also beschließt er statt eines weiteren renommierten Arztes einfach mal ChatGPT um Rat zu fragen: „Ich habe gedacht: Was kann ich daraus machen? Wie kann mich das unterstützen? Und vor allem das Wort „unterstützen“ ist in dem Fall eigentlich super passend, da ich all das, was ich protokolliert habe, dort einspeisen konnte“, erzählt er uns im RTL-Interview.

Die KI wird so für ihn nicht nur zum Ernährungsratgeber sondern auch zum psychischen Supporter. Durch seine allergische Schwellung verliert Hansen eine Zeit lang den Boden unter den Füßen. Doch eine teure Therapie ist für ihn damals undenkbar. Wie gut, dass die KI ihm auch hier Rund um die Uhr mit Rat zur Seite steht: „Da so einen tiefen Zugang gehabt zu haben, ist für mich glaube ich auch entscheidend, heute auch wieder bei voller Stärke sein zu können“. Und genau deshalb teilt Henry-Bijan seine Leidensgeschichte. Nicht nur um anderen Menschen zu helfen, sondern auch, um ihnen die Angst und Skepsis vor Künstlicher Intelligenz zu nehmen.