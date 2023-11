Am Boden reagiert die Fluggesellschaft Eurowings schnell, schreibt die Zeitung. Ein Ersatzflugzeug steht bereit, nur leider gibt es ein Problem: Der neue Airbus ist etwas kleiner als der Pannenflieger. Statt 180 Sitze gibt es in der Ersatzmaschine nur 150 freie Plätze, berichtet die Neue Ruhr Zeitung. Das bedeutet: 30 Fluggäste müssen am Boden bleiben. Ihre Koffer fliegen ohne sie nach Düsseldorf, heißt es demnach am Schalter.

