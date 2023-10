Cathy Hummels sucht einen neuen Mann. Bei der 35-Jährigen hat sich in letzter Zeit einiges getan. So war die Ex-Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (34) nicht nur Anfang Juni gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa nackt im „Playboy“ zu sehen. Sie zog auch mit Sohn Ludwig (5) in ein neues Zuhause in München. Und jetzt will sie wieder daten.