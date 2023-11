Nur einige Tage nach dem Kauf, geht der 45-Jährige zur Post, um das Paket abzuholen. Doch als er dieses öffnet, funkelt ihn nicht in etwa der bestellte Goldbarren an! Denn in dem Päckchen liegen den Erdäpfeln noch zusammengeknülltes Küchenpapier.

Die Polizei ermittelt nun gegen den vermeintlichen „Goldverkäufer“. Ihm wird Warenbetrug vorgeworfen und die Daten seines Personalausweises erweisen sich ebenfalls als falsch. (dpa/anr)