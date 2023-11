Brite trainiert für Weltrekord! Für diesen spektakulären Flug riskiert er sein Leben

Er will einen unglaublichen Weltrekord knacken!

Der Wingsuit-Flieger Tim Howell (34) will sich mit seinem Flügelanzug vom Mount Everest im Himalaya stürzen. Er will den Rekord nach Großbritannien holen und der Mann sein, der den höchsten Sprung mit einem Wingsuit absolviert. Für seinen Übungsflug stürzt er sich von einem 3200 meterhohen Berg. Was er alles für seinen Traum tut und wie gefährlich sein Vorhaben ist, seht Ihr im Video. (mel)

