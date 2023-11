Bei Oliver Pocher stehen aktuell so einige Entscheidungen an – diese wird sogar vor Gericht gefällt.

Wurde Boris Becker (56) in einem Fernsehbeitrag herabgewürdigt? Der dreifache Wimbledon-Sieger klagte in der Sache gegen Comedian Oliver Pocher (45). Am heutigen Tag (28. November) hat sich der Ex-Tennisstar tatsächlich mit seiner Unterlassungsklage gegen TV-Komiker Oliver Pocher in zweiter Instanz durchgesetzt. Jetzt heißt es: Spiel, Satz und Sieg für Becker.

