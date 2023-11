Damals besuchten die Kaulitz-Brüder in Wolmirstedt in der Nähe von Magdeburg das Gymnasium, bevor sie 2006 für ihre Musik-Karriere die Schule verließen. „Das war wild“, erinnert sich Bill in einer neuen Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. „An Schuldisco-Tagen hatte ich zwei Beziehungen an einem Abend. Da habe ich mit jemandem Schluss gemacht und danach war ich mit jemand anderem zusammen – und den hab ich später mit einem anderen betrogen.“

Heutzutage würde wohl jeder mitbekommen, wenn der Musiker öffentlich herumknutscht – so wie zuletzt auf dem Oktoberfest mit Model Marc Eggers. Doch gerade der Trubel um seine Person soll für potentielle Partner häufig ein Problem darstellen. „[Um] mit mir zusammen zu sein, braucht es schon Eier, weil ich komme ja nicht mit so leichtem Gepäck“, verriet er kürzlich im RTL-Interview.

