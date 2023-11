„Ich fand beide toll“, verrät Bill weiter und erinnert sich mit seinem Zwillingsbruder an die legendäre Auto-Szene zurück. Die, in der sich Jack und Rose seeehhr nahe kommen: „Früher konnte ich mich nicht entscheiden. Da hatte ich schon Dreier-Fantasien. Krass, schon so früh ging das los.“ Eine Vorstellung, die den Sänger offenbar mächtig in Wallung bringt. „Ich schwitze so, sieht man das?“, fragt Bill seinen Bruder und beendet damit das Thema.

Im RTL-Interview sprach Bill Kaulitz 2021 erstmals ganz offen über seine Sexualität – und stellte klar, dass er mit Schubladendenken nichts anfangen kann: „Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich habe das beides gehabt und weiß, wie sich beides anfühlt und wie anders das im Leben immer kommt. Und deshalb hätte ich gern, dass eine neue Schublade erfunden wird. Oder wir einfach alle abschaffen.“ (dga)