Sie beschmiert in Serie: Lilli G. (23). In Wolfsburg studiert sie soziale Arbeit. So richtig sozial mutet ihr Aktivismus aber nicht an. Sie schmiert und schmiert und schmiert. Nach eigenen Angaben schon über 50 Mal. Für die letzte Generation klebt sie sich auf die Straße und taucht Denkmäler in orange – zuletzt auch die Weltzeituhr in Berlin.

Die Polizei kennt sie meistens schon mit Namen – ihre Akte ist enstprechend dick. Allein in Berlin gibt es zehn Strafverfahren gegen sie, die entweder noch laufen oder schon abgeschlossen sind. Unter anderem weil sie im April das Luxusgeschäft Prada auf dem Kurfürstendamm orange besprüht hat und den Weihnachtsbaum am Brandenburg Tor im vergangenen Dezember einen Kopf kürzer gemacht hat.