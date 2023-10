"Die Verbraucher können eine Menge Geld sparen, wenn sie zu einem günstigen Zeitpunkt an einer günstigen Tankstelle tanken", sagt Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt. Tendenziell sei es am späten Abend am günstigsten, das heißt zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Der ADAC empfiehlt dieses Zeitfenster ebenfalls. Aber auch tagsüber gebe es immer wieder günstige Tankzeitpunkte.



Zwischen fünf und acht Uhr morgens ist Tanken am teuersten – die Preise sind dann um bis zu elf Cent höher als in der günstigsten Phase des Tages, wie eine Untersuchung des ADAC zeigt. Der Club rät den Autofahrern, die Preisentwicklung an den Zapfsäulen mitzuverfolgen und nach Möglichkeit nur dann zu tanken, wenn die Gelegenheit günstig ist. Denn selbst an ein und derselben Tankstelle können die Preise täglich um bis zu zehn Cent variieren.

LESE-TIPP: Kann man weitertanken, wenn es schon geklickt hat?