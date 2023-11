Sie brauchen:

eine Milchtüte

ein Blatt Papier

buntes Transparent-Papier*

Schere oder Skalpell*

Edding*

Watte

Kleben Sie das Papier um die Milchtüte herum. Malen Sie Umrisse für Fenster und Türen, um diese dann auszuschneiden. Öffnen Sie den Boden der Milchtüte und bekleben Sie die Innenseite mit Transparent-Papier. Legen Sie eine Lichterkette* oder LEDs in die Tüte und verschließen Sie den Boden wieder. Kleben Sie etwas Watte in die Öffnung der Milchtüte, um einen Kamin zu basteln. Am Ende befestigen Sie den Laternenstab am oberen Ende der Milchtüte.

Lese-Tipp: Weckmann selber backen - so wird der Hefeteigmann gemacht