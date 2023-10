Ganz in schwarz gekleidet sitzt Yves X. im Gerichtssaal. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Scream-Vergewaltiger startet am Freitag (20. Oktober) vor dem Strafgericht Baselland. Der Höhepunkt seiner mutmaßlichen Vergehen soll sich im April 2022 abgespielt haben: Gekleidet in schwarze Roben und die berühmte Scream-Maske soll er eine Bekannte in ihrer Wohnung mit einer unbekannten Substanz betäubt und vergewaltigt haben. Gegenüber Blick sagt die Frau: „Ich denke, er hat einen enormen Hass auf Frauen und hat diesen an mir herausgelassen.“