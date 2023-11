Auch sein Name darf in dieser Auflistung nicht fehlen: Andreas Türck. Von 1998 bis 2002 talkte er am Nachmittag auf ProSieben und avancierte zum Frauenschwarm. Doch dann der Karriere-Knick: Im Jahr 2004 wurde Andreas Vergewaltigung vorgeworfen. Der zur damaligen Zeit 33-Jährige soll im Jahr 2002 bei einem Besuch in einer Diskothek eine 26-Jährige vergewaltigt haben. Das Frankfurter Landgericht sprach den TV-Star frei, da die Glaubwürdigkeit des Opfers in Frage stand. Trotz des Freispruchs zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. 2022 meldete er sich zurück – allerdings nicht als Moderator, sondern als Sänger.

