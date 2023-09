Mutter Silva will ihrem Santiago (15), der das Down-Syndrom hat, einen wunderschönen Geburtstag bereiten. Sie fahren raus aus der mexikanischen Stadt Monterrey in einen nahegelegenen Nationalpark. Als alle Leckereien auf dem Tisch stehen, kommt ein Bär und klettert auf den Tisch! Silvia reagiert sofort, schirmt ihr Kind ab und bleibt dann regungslos sitzen.

Während sich das Raubtier über Pommes, Enchiladas und Tacos hermacht, drückt sie Santiago fest an sich. „Das Schlimmste war, dass Santiago Angst haben könnte“, erzählt die Mutter später der Nachrichtenagentur AP. „Santiago hat große Angst vor Tieren, (...) jedes Tier kann ihm Angst machen.“

Sie hat Sorge, dass ihr Sohn in Panik gerät, anfängt zu schreien und so den Bären aggressiv machen könnte. Zum Glück hatte die heldenhafte Mutter vorher mit ihrem Sohn für so eine Situation geprobt. Denn – so ihre Aussage – man wisse nicht, ob man nicht doch einem solchen Tier begegne. „Wir haben ein Spiel gespielt, bei dem wir Santiago die Augen verdecken haben und er regungslos sitzenbleibt, wir alle verhalten uns wie Statuen“, erzählt die Begleiterin der Familie und Filmerin der Situation, Angela Chapa. Deshalb sei Silvia auch so heldenhaft sitzengeblieben, während der Bär mampft und mampft und mampft.