Henning hat Daniela von seinen Geldproblemen erzählt, die ihn inzwischen in die Fänge eines skrupellosen Kreditgebers getrieben haben. Nun nimmt Daniela die Sache in die Hand. Sie geht zu ihren reichen Freunden Simone und Richard und bittet sie um Hilfe. Und so trifft Henning kurze Zeit später Richard in seiner Wohnung an. Der hält ihm einen Briefumschlag mit Geld hin und bietet ihm an, die nächste Rate seiner Schulden bei Thorben Lipek für ihn zu bezahlen. Alle weiteren Raten würde er auch übernehmen. Ist damit Hennings Geldproblem gelöst? Das Video oben verrät mehr.

