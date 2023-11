Henning hat bisher niemandem davon erzählt, dass er versucht, das Geld für die Behebung des Wasserschadens in Bens Kneipe selbst aufzutreiben, da die Versicherung nicht zahlt. Und dass er dafür sogar einen Kredit bei einigem windigen Geldgeber aufgenommen hat, darf erst recht keiner wissen. Als aber Daniela das Geld in ihrer Urlaubskasse zählen will und diese leer vorfindet – dort hat sich Henning ebenfalls bedient -, muss er mit der Sprache herausrücken. Daniela findet es zunächst nicht schlimm, dass Henning das Geld genommen hat. Sie glaubt, er habe es nur vorgestreckt, bis die Versicherung zahlt. Da lässt Henning die Bombe platzen: „Die zahlt nicht!“ Wie er Daniela die ganze Geschichte beichtet und ob er ihr auch von seiner Geldleihe bei einem Kredithai erzählt, ist jetzt schon im Video oben zu sehen.