Henning steckt in der Patsche. Er hat den Wasserschaden in Bens Kneipe zu verantworten, doch seine Versicherung wird nicht für den Schaden aufkommen. Schuldbewusst lässt Henning Ben und Kim in dem Glauben, dass seine Versicherung zahlt und hofft, dass er irgendwo anders Geld auftreiben kann. Während Ben und Kim mit immer neuen Ideen für ihre Kneipe ankommen und die „Sieben“ mit dem versprochenen Versicherungsgeld gleich komplett modernisieren wollen, bekommt Henning einen Anruf von der Bank. Es geht um den Kredit, den Henning aufnehmen möchte. Ob Henning diesen bekommt und wie er seine Lage gegenüber Ben und Kim geheimhält, ist oben im Video zu sehen.