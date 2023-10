Alejandro Rios lebt in Brisbane (Australien) und will nur von der Arbeit nach Hause fahren, als ihn eine Elster mehrmals attackiert. Der Vogel will nicht locker lassen und verfolgt den 25-Jährigen regelrecht. Warum er ausgerechnet Rios auserwählt hat, ist unbekannt. Fakt ist aber: „Er muss mich wirklich hassen", so Rios. „Ich liebe Tiere, deshalb versuche ich ihn als Freund zu sehen, aber er ist mehr wie ein Erzfeind“, führt er weiter aus. Männliche Elstern greifen an, wenn sie sich bedroht fühlen oder ihre Nester beschützen wollen. Vielleicht wollte diese Elster dem 25-Jährigen auch nur klar machen, dass er Fahrrad fährt während sein Helm noch offen ist...