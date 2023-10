Tatsächlich bringen Gewitter die Krokodile in Aufruhr: Im Oktober und November ist in Australien Frühling und die typische Paarungszeit für Salzwasserkrokodile. Gleichzeitig ist Regenzeit; in weiten Teilen des Kontinents kommt es häufig zu Gewittern.

Denkbar ist also, dass die Geräusche und Vibrationen des Hubschraubers einem Gewitter ähnelten – und die männlichen Krokodile dies als Signal dafür deuteten, dass die Zeit zum Loszulegen gekommen ist. Möglicherweise haben die schnell rotierenden Blätter auch den Luftdruck so geändert, dass die Tiere einen Sturm vermuteten.

Lesen Sie auch: Während Angler mit Fang posiert: Krokodil schleicht sich von hinten an