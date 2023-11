„Abstoßend“, „grausam“ und „unnötig“ – die Tierschutzorganisation PETA findet klare Worte für die Abgabe zweier Affen des Augsburger Zoos. Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, seien zwei männliche Paviane an die Forschungseinrichtung des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) in Göttingen abgegeben worden. Dass Tiere in andere Zoos umziehen, ist alte Praxis. Die Anfrage des DPZ sei laut Zoo-Chefin Barbara Jantschke jedoch neu.

Man habe mit dem Primatenzentrum vorab geklärt, was man dort mit den beiden Affen aus Augsburg vorhabe, so Jantschke gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Dem Zoo sei bestätigt worden, dass die beiden 13 und 15 Jahre alten Tiere nicht für Versuche, sondern für das Zeugen von Nachkommen vorgesehen seien.