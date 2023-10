Adam Johnson wurde am Samstag in einem Zweikampf in der englischen Eishockey-Liga die Kehle aufgeschlitzt. Der Stürmer der Nottingham Panthers und frühere Augsburger hatte die Kufe seines Gegenspielers gegen den Hals bekommen. Er erlag wenig später im Krankenhaus seiner Verletzung.

