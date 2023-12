Auf dem Weg zur Schule: Natalia (14) erfriert vor Supermarkt

Der Dienstag war ein frostiger Tag in Polen. Die Temperaturen liegen in Polen derzeit auch tagsüber unter dem Gefrierpunkt. Und trotzdem: Dutzende Menschen gingen an der in der Kälte leidenden Natalia vorbei, aber niemand näherte sich dem Mädchen. „Wir sind alle schockiert“, sagte Tomasz Zak, der Bürgermeister von Andrychow (20.000 Einwohner).

Auch in Natalias Schule ist die Trauer um die gestorbene Schülerin riesengroß: „Mit großem Bedauern haben wir die Nachricht von unserer Schülerin und Freundin Natalia erhalten“, heißt es in einer Mitteilung von Schulleiterin Anna Kapcia. Sie beschreibt, dass Natalia ein „lebhaftes, fröhliches, tierliebendes, gutes und freundliches Mädchen“ sei. Die Gedanken der Schulgemeinde seien bei ihrem Vater und ihren Geschwistern, so die Schulleiterin.

Eine Obduktion soll Klarheit über Natalias genauen Todesumstände bringen. (kra)