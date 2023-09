Es ist ein Donnerstag, der 24. August: Vater Rami und sein Sohn Aram wollen in Hamburg-Altengamme möglichst schnell eine Straße überqueren, um einen Bus zu erreichen. Doch in diesem Moment fährt ein Trike – also ein Motorrad mit drei Rädern – mit offenbar hoher Geschwindigkeit an der Haltestelle vorbei. Vater und Sohn werden von dem Fahrzeug erfasst und durch die Luft geschleudert. Die Fahrerin des Trikes (43) und ihr Beifahrer, ihr 15-jähriger Sohn, kommen verletzt ins Krankenhaus.

