Ein 20-Jähriger und sein 19 Jahre alter Beifahrer sind in Richtung Kirchseelte in Niedersachsen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zum Gerdshütteweg kommt ihr Toyota von der Straße ab. Das Auto überfährt den Grünstreifen am Straßenrand und prallt gegen einen Baum. Durch die Wucht kommt das Fahrzeug aber nicht zum Stehen, sondern schleudert zurück auf die Straße – direkt in den Gegenverkehr. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und stößt in den verunfallten Wagen. Auch ein kleiner VW fährt auf den Unfall auf.

Lesen Sie auch: Unfallopfer fällt plötzlich vom Balkon: Polizei vor Rätsel - was soll hier verschleiert werden?