Beim Studentenwerk an allen Uni-Standorten bekommen Studenten Hilfe. Dort bieten Psychologen ihre Beratung an. Die Anfragen haben sich seit 2019 vervierfacht! Depressive Symptome, Stress und Leistungsdruck sind die häufigsten Anliegen. „Das Allerwichtigste ist tatsächlich erstmal von dieser Idee Abstand zu nehmen: Ich mache was falsch. Das liegt an mir. Ich versage“, rät Psychologin Katharina Böcker den Studenten, die zu ihr kommen. „Zur Depression gehört ja auch das Grübeln sehr dazu.“ Nina Eichler hat in ihrer Therapie eine Struktur entwickelt, um den Tagesablauf auf die Reihe zu bekommen, wie sie sagt. Das hilft ihr sehr, ihre Depressionen zu stabilisieren.