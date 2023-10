Anne Wünsche auf OnlyFans: Wie viel verdient sie mit den Nacktfotos wirklich?

Tatsächlich ist OnlyFans im Moment sogar Annes Haupteinnahmequelle. „Aktuell nehme ich dort am meisten ein. Ja. Aber ich verdiene auch durch meinen Onlineshop, mein Café in Berlin und Kooperationen“, verrät die dreifache Mutter weiter.

Außerdem stellt sie klar: „Ich denke, man sollte es nicht nur wegen des Geldes machen, auch wenn es verlockend ist. In erster Linie sollte ein Job, egal welcher es ist, Spaß machen. Sonst macht er dich auf lange Sicht unglücklich und krank, egal wie viel Geld du damit verdienst.“ Hinzukommt, dass man laut Anne natürlich auch mit Gegenwind rechnen muss. „Es muss einem auch klar sein, dass es nicht gern in der Gesellschaft gesehen wird und man mit harter Kritik, Beleidigungen und Hass – auch durch Freunde und Familie – konfrontiert werden kann. Man braucht also definitiv ein dickes Fell.“

Ein dickes Fell hat die ehamlige BTN-Darstellerin – und auch gewisse Grenzen. Denn pornografische Inhalte seien für sie ein absolutes No-Go. (dga)