Hinter Anna und ihrem Gatten Gerald Heiser liegen einige ereignisreiche Monate. Nach dem Umzug in das 400 Quadratmeter große Farmhaus seiner Eltern und der riesigen Renovierungs-Aktion stand für das „Bauer sucht Frau“-Paar ein absolut erinnerungswürdiger Moment an: der erste Geburtstag ihrer zweiten Tochter. In einem „Birthday Recap“ beschreibt die 33-Jährige, wie sie diesen besonderen Meilenstein erlebt hat: „Wahnsinn! Alina ist schon ein Jahr alt! Ich kann es immer noch nicht glauben!“

Lese-Tipp: Anna Heiser in Sorge: „Ich erkenne meine Tochter nicht wieder“

In ihrem Instagram-Post gesteht sie aber auch offen und ehrlich, dass dieser Tag nicht ganz einfach für sie als Mutter war: „Die letzten drei Tage waren für mich irgendwie sehr emotional. Ich habe immer wieder geweint, obwohl ich es selber nicht weiß, ob es mehr vor Traurigkeit war, dass die Zeit so schnell vergangen ist, oder doch vor Freude, dass mein kleines Mädchen so gut das erste Lebensjahr gemeistert hat. Wahrscheinlich beides!“