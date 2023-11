Am 20. Oktober ist Ann-Kathrin Götze zum zweiten Mal Mutter geworden. Eigentlich hatte sie sich eine natürliche Geburt gewünscht, wie die Ehefrau von Mario Götze (31) in einer Fragerunde bei Instagram verrät. Doch Gioia kam per Kaiserschnitt zur Welt. Bei der Geburt sei es zu Komplikationen gekommen und die Ärzte hätten daher entschieden, ihre Tochter „so schnell wie möglich“ zu holen. Erleichtert schreibt Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story: „Sie ist gesund und das ist alles, was zählt.“

Auch Gioias großer Bruder Rome kam unter dramatischen Umständen zur Welt – als Frühchen in der 34. Schwangerschaftswoche. „Es ist ein harter Start in dieses Leben und viele Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation“, erinnerte sich die damals noch schwangere Ann-Kathrin im September in einer Instagram-Fragerunde an Romes schweren Start uns Leben.

