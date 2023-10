Im Juni 2020 wurde Ann-Kathrin Götze zum ersten Mal Mama – allerdings viel früher als gedacht. Söhnchen Rome kam bereits in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt. Das wünscht sie sich für ihr zweites Baby nicht. „Es ist ein harter Start in dieses Leben und viele Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation und ich versuche mein Bestes, um diese Schwangerschaft bis zu den letzten Wochen durchzuhalten“, erzählte die Unternehmerin kürzlich in einer Instagram-Fragerunde: „Ich habe ein bisschen Angst, weil es eine Risikoschwangerschaft ist und die Chancen auf eine weitere Frühgeburt leider sehr hoch sind und ich möchte das nicht noch einmal für das Baby.“ (dga)