Für den RTL-Spendenmarathon 2023 haben Oliver und Amira Pocher trotz Trennung gemeinsam am „Wer wird Millionär?“-Promi-Special teilgenommen. Die Sendung wurde bereits am 17. Oktober aufgezeichnet, also wenige Tage bevor Schlagzeilen die Runde machten, dass Amira Pocher angeblich bereits neu verliebt sein – und zwar in Motivationscoach Biyon Kattilathu.

Oliver Pocher beendete daraufhin den gemeinsamen Podcast, warf Amira Vetrauensbruch vor. Von all dem ist bei der Aufzeichnung auf den ersten Blick nichts zu sehen, auch wenn die Stimmung zwischen dem Ex-Paar angespannt wirkt, scheinen zumindest als Rate-Team zu funktionieren.

Dass zwischen dem Paar keine Harmonie herrscht, wird erst auf den zweiten Blick deutlich. Amira wirkt etwas gereizt und angespannt und auch Olli blickt ungewohnt häufig auf den Boden, wie unser Video zeigt.

Während Amira Pocher das erste mal auf dem Ratestuhl Platz nahm, ist Oliver Pocher schon ein alter Hase. Bereits dreimal stellte er sich den Fragen von Günther Jauch.

