Sie nimmt Klavierunterricht und sie zeichnet: Seit der Trennung von Oliver Pocher (45) hat Amira Pocher gleich mehrere Hobbys für sich entdeckt. Während es mit dem Klavierspielen noch etwas holprig läuft, klappt es mit dem Zeichnen schon richtig gut. Die 31-Jährige postet am 6. November die Bleistiftzeichung eines weiblichen Auges bei Instagram. Was sofort auffällt: Die Frau auf dem Bild weint. Passend dazu hat Amira unter das Video, in dem sie die Zeichnung abgefilmt hat, traurige Klaviermusik gelegt.