Starfotografin Annie Leibovitz (74) fotografierte Jeff Bezos und Lauren Sánchez in einem Western-Setting. Er trägt ein enges, dunkles T-Shirt, eine Jeanshose und einen Cowboyhut. Sie posiert in einem weißen Tank-Top. Das Paar sitzt in einem Truck oder blickt mit Sonnenbrille in den Sonnenuntergang. „Milliardäre, die sich als Menschen der Arbeiterklasse verkleiden - ernsthaft?“, lautet ein Kommentar bei Instagram. Eine andere Person schreibt: „Vogue setzt sich für den Mann ein, der seinen obszönen Reichtum mit Hungerlöhnen, Gewerkschaftszerschlagung und Steuervermeidung erwirtschaftet hat. Sehr veralteter Stil, Vogue.“

Lese-Tipp: Jeff Bezos plant Umzug von Seattle nach Miami – aus diesem Grund